NASDAQ Composite Index-Papier Southside Bancshares-Aktie: So viel Verlust hätte ein Southside Bancshares-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Southside Bancshares-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 38,82 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Southside Bancshares-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 257,599 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 12.04.2024 auf 27,01 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 957,75 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 6 957,75 USD, was einer negativen Performance von 30,42 Prozent entspricht.

Alle Southside Bancshares-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 815,90 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at