NASDAQ Composite Index-Wert Southside Bancshares-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Southside Bancshares von vor einem Jahr angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Southside Bancshares-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde das Southside Bancshares-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 35,89 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Southside Bancshares-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,786 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 14.11.2025 auf 28,84 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 80,36 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 19,64 Prozent vermindert.

Am Markt war Southside Bancshares jüngst 864,87 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at