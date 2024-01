NASDAQ Composite Index-Papier UMB Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UMB Financial von vor 10 Jahren eingefahren

Vor 10 Jahren wurde das UMB Financial-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die UMB Financial-Aktie an diesem Tag bei 64,55 USD. Bei einem UMB Financial-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 15,492 UMB Financial-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 12.01.2024 auf 79,54 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 232,22 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 232,22 USD entspricht einer Performance von +23,22 Prozent.

UMB Financial wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,86 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at