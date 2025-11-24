UMB Financial Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel UMB Financial-Aktie: So viel Verlust hätte ein UMB Financial-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde das UMB Financial-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die UMB Financial-Anteile bei 125,00 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das UMB Financial-Papier investiert hätte, hätte er nun 8,000 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 21.11.2025 auf 108,83 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 870,64 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 12,94 Prozent.
Am Markt war UMB Financial jüngst 8,27 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
