NASDAQ Composite Index-Papier United Bankshares-Aktie: So viel hätte eine Investition in United Bankshares von vor 3 Jahren gekostet

Heute vor 3 Jahren wurden United Bankshares-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die United Bankshares-Anteile bei 41,89 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das United Bankshares-Papier investiert hätte, hätte er nun 23,872 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 17.11.2025 auf 34,83 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 831,46 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 16,85 Prozent verringert.

United Bankshares markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

