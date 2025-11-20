NASDAQ Composite Index-Papier Veeco Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Veeco Instruments-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Veeco Instruments-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Veeco Instruments-Papier statt. Zum Handelsende stand das Veeco Instruments-Papier an diesem Tag bei 19,89 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Veeco Instruments-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 502,765 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.11.2025 gerechnet (27,52 USD), wäre das Investment nun 13 836,10 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 13 836,10 USD, was einer positiven Performance von 38,36 Prozent entspricht.

Veeco Instruments war somit zuletzt am Markt 1,65 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at