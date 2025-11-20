Veeco Instruments Aktie
WKN: 896007 / ISIN: US9224171002
|Veeco Instruments-Investmentbeispiel
|
20.11.2025 16:04:23
NASDAQ Composite Index-Papier Veeco Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Veeco Instruments-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Veeco Instruments-Papier statt. Zum Handelsende stand das Veeco Instruments-Papier an diesem Tag bei 19,89 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Veeco Instruments-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 502,765 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.11.2025 gerechnet (27,52 USD), wäre das Investment nun 13 836,10 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 13 836,10 USD, was einer positiven Performance von 38,36 Prozent entspricht.
Veeco Instruments war somit zuletzt am Markt 1,65 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!