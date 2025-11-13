NASDAQ Composite Index-Wert Veeco Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Veeco Instruments-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Veeco Instruments-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Veeco Instruments-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Veeco Instruments-Papier bei 15,13 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Veeco Instruments-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 66,094 Veeco Instruments-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 12.11.2025 2 005,29 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 30,34 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 100,53 Prozent zugenommen.

Veeco Instruments wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,84 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at