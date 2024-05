NASDAQ Composite Index-Papier VOXX International A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in VOXX International A von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit VOXX International A-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 9,23 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die VOXX International A-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 108,342 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der VOXX International A-Aktie auf 3,84 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 416,03 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 58,40 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von VOXX International A bezifferte sich zuletzt auf 86,45 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at