NASDAQ Composite Index-Papier Woodward-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Woodward von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Woodward-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 46,06 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die Woodward-Aktie investierten, hätten nun 21,711 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.11.2025 gerechnet (274,03 USD), wäre die Investition nun 5 949,41 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 494,94 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Woodward bezifferte sich zuletzt auf 16,16 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
