NASDAQ Composite Index-Papier WSFS Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in WSFS Financial von vor einem Jahr gekostet

Wer vor Jahren in WSFS Financial-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 1 Jahr wurde die WSFS Financial-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die WSFS Financial-Anteile bei 57,91 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,727 WSFS Financial-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 90,25 USD, da sich der Wert eines WSFS Financial-Anteils am 17.11.2025 auf 52,26 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 9,75 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von WSFS Financial bezifferte sich zuletzt auf 2,98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

