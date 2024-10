NASDAQ Composite Index-Titel Adobe-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Adobe von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Adobe gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das Adobe-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 610,09 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Adobe-Aktie investiert, befänden sich nun 1,639 Adobe-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 508,03 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 832,71 USD wert. Damit wäre die Investition um 16,73 Prozent gesunken.

Adobe wurde am Markt mit 224,51 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at