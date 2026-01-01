NASDAQ Composite Index-Titel ADTRAN-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in ADTRAN von vor 10 Jahren bedeutet

Anleger, die vor Jahren in ADTRAN-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 10 Jahren wurde die ADTRAN-Aktie feiertags-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 17,22 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die ADTRAN-Aktie investiert hat, hat nun 5,807 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der ADTRAN-Aktie auf 8,69 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 50,46 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 50,46 USD, was einer negativen Performance von 49,54 Prozent entspricht.

ADTRAN markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 709,09 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at