ADTRAN Holdings Aktie
WKN DE: A3C7M6 / ISIN: US00486H1059
|Investmentbeispiel
|
01.01.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Titel ADTRAN-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in ADTRAN von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren wurde die ADTRAN-Aktie feiertags-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 17,22 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die ADTRAN-Aktie investiert hat, hat nun 5,807 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der ADTRAN-Aktie auf 8,69 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 50,46 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 50,46 USD, was einer negativen Performance von 49,54 Prozent entspricht.
ADTRAN markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 709,09 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ADTRAN Holdings Incmehr Nachrichten
Analysen zu ADTRAN Holdings Incmehr Analysen
|08.11.24
|ADTRAN Holdings Buy
|Warburg Research
|07.08.24
|ADTRAN Holdings Buy
|Warburg Research
|08.05.24
|ADTRAN Holdings Buy
|Warburg Research
|28.02.24
|ADTRAN Holdings Buy
|Warburg Research
|08.11.24
|ADTRAN Holdings Buy
|Warburg Research
|07.08.24
|ADTRAN Holdings Buy
|Warburg Research
|08.05.24
|ADTRAN Holdings Buy
|Warburg Research
|28.02.24
|ADTRAN Holdings Buy
|Warburg Research
|08.11.24
|ADTRAN Holdings Buy
|Warburg Research
|07.08.24
|ADTRAN Holdings Buy
|Warburg Research
|08.05.24
|ADTRAN Holdings Buy
|Warburg Research
|28.02.24
|ADTRAN Holdings Buy
|Warburg Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|ADTRAN Holdings Inc
|7,31
|-3,13%