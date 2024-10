NASDAQ Composite Index-Titel Baiducom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Baiducom von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren in Baiducom-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 14.10.2014 wurden Baiducom-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 199,07 USD. Bei einem Baiducom-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,502 Baiducom-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.10.2024 gerechnet (103,80 USD), wäre die Investition nun 52,14 USD wert. Mit einer Performance von -47,86 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

