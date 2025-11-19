BankFinancial Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel BankFinancial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BankFinancial von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden BankFinancial-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 7,97 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 125,471 BankFinancial-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 393,98 USD, da sich der Wert eines BankFinancial-Papiers am 18.11.2025 auf 11,11 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 39,40 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von BankFinancial belief sich zuletzt auf 136,27 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
