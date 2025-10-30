Bassett Furniture Industries Aktie

Bassett Furniture Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906816 / ISIN: US0702031040

Bassett Furniture Industries-Performance 30.10.2025 16:04:02

NASDAQ Composite Index-Titel Bassett Furniture Industries-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bassett Furniture Industries von vor 3 Jahren gekostet

Bei einem frühen Bassett Furniture Industries-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Das Bassett Furniture Industries-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 17,91 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 5,583 Bassett Furniture Industries-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 82,91 USD, da sich der Wert eines Bassett Furniture Industries-Anteils am 29.10.2025 auf 14,85 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 17,09 Prozent.

Zuletzt verbuchte Bassett Furniture Industries einen Börsenwert von 128,49 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

