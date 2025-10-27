NASDAQ Composite Index-Titel Ceragon Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ceragon Networks-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Ceragon Networks-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 27.10.2020 wurden Ceragon Networks-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 2,40 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die Ceragon Networks-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 41,667 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 24.10.2025 auf 2,54 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 105,83 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 5,83 Prozent vermehrt.

Der Ceragon Networks-Wert an der Börse wurde auf 225,86 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at