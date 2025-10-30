Handel in New York: NASDAQ Composite fällt zum Handelsende zurück

Am Donnerstag ging es im NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich um 1,57 Prozent auf 23 581,14 Punkte abwärts. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,690 Prozent auf 23 793,08 Punkte an der Kurstafel, nach 23 958,47 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 23 578,47 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 23 846,13 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0,186 Prozent. Vor einem Monat, am 30.09.2025, lag der NASDAQ Composite noch bei 22 660,01 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.07.2025, wies der NASDAQ Composite 21 129,67 Punkte auf. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 30.10.2024, den Stand von 18 607,93 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 22,30 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 24 019,99 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 784,03 Punkten registriert.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Harvard Bioscience (+ 41,10 Prozent auf 0,63 USD), FormFactor (+ 24,16 Prozent auf 59,25 USD), Omnicell (+ 13,56 Prozent auf 33,58 USD), Ceragon Networks (+ 8,98 Prozent auf 2,79 USD) und Dorel Industries (+ 8,20 Prozent auf 1,32 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Integra LifeSciences (-23,46 Prozent auf 11,81 USD), Upbound Group (-16,31 Prozent auf 19,34 USD), eBay (-15,88 Prozent auf 83,73 USD), Cognex (-12,92 Prozent auf 41,31 USD) und Fiserv (-7,66 Prozent auf 65,19 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 45 779 199 Aktien gehandelt. Mit 4,331 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte

Die Upbound Group-Aktie weist mit 5,45 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Mit 10,78 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Alliance Resource Partners LP-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at