NASDAQ Composite Index-Wert Ceragon Networks-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ceragon Networks-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Ceragon Networks eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde die Ceragon Networks-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 1,42 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 704,225 Ceragon Networks-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 830,99 USD, da sich der Wert eines Ceragon Networks-Papiers am 31.10.2025 auf 2,60 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 83,10 Prozent gesteigert.

Ceragon Networks wurde jüngst mit einem Börsenwert von 230,60 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at