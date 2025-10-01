Cerus Aktie

Cerus

WKN: 905249 / ISIN: US1570851014

Rentable Cerus-Anlage? 01.10.2025 16:05:33

NASDAQ Composite Index-Titel Cerus-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cerus-Investment von vor einem Jahr verloren

Wer vor Jahren in Cerus-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Cerus-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Cerus-Papier bei 1,70 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 58,824 Cerus-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 93,53 USD, da sich der Wert eines Cerus-Papiers am 30.09.2025 auf 1,59 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 6,47 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Cerus belief sich jüngst auf 290,96 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

