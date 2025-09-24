NASDAQ Composite Index-Titel Cerus-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cerus von vor 10 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Cerus eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Cerus-Papier statt. Diesen Tag beendete das Cerus-Papier bei 5,39 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Cerus-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1 855,288 Cerus-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 23.09.2025 auf 1,60 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 968,46 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 70,32 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Cerus belief sich zuletzt auf 287,99 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at