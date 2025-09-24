Cerus Aktie
WKN: 905249 / ISIN: US1570851014
|Lohnende Cerus-Anlage?
|
24.09.2025 16:04:20
NASDAQ Composite Index-Titel Cerus-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cerus von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Cerus-Papier statt. Diesen Tag beendete das Cerus-Papier bei 5,39 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Cerus-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1 855,288 Cerus-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 23.09.2025 auf 1,60 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 968,46 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 70,32 Prozent vermindert.
Der Börsenwert von Cerus belief sich zuletzt auf 287,99 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cerus Corp.mehr Nachrichten
|
16:04
|NASDAQ Composite Index-Titel Cerus-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cerus von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
19.09.25
|Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite bewegt sich zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
19.09.25
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite nachmittags freundlich (finanzen.at)
|
19.09.25
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite-Börsianer greifen zu (finanzen.at)
|
19.09.25
|Börse New York: NASDAQ Composite zum Start in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
17.09.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Cerus-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cerus von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
11.09.25
|Börse New York: NASDAQ Composite legt zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
|
10.09.25
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite klettert zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)