NASDAQ Composite Index-Titel CIENA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CIENA von vor 10 Jahren eingefahren

Am 11.07.2014 wurde die CIENA-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 20,55 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 48,662 CIENA-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.07.2024 gerechnet (47,34 USD), wäre die Investition nun 2 303,65 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +130,36 Prozent.

Der Marktwert von CIENA betrug jüngst 6,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at