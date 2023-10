NASDAQ Composite Index-Titel Computer Programs and Systems-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Computer Programs and Systems bedeutet

Am 10.10.2018 wurde das Computer Programs and Systems-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Computer Programs and Systems-Aktie bei 26,71 USD. Bei einem Computer Programs and Systems-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 37,439 Computer Programs and Systems-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Computer Programs and Systems-Papiers auf 16,38 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 613,25 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 38,67 Prozent verkleinert.

Computer Programs and Systems wurde jüngst mit einem Börsenwert von 236,73 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at