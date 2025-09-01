Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|Portfolio im Blick
|
01.09.2025 03:18:11
Deutsche Bank setzt auf Tech - Diese Aktien dominierten im 2. Quartal 2025
Mit einem verwalteten Vermögen von rund 271,58 Milliarden US-Dollar ist die Deutsche Bank verpflichtet, ihre US-Investments quartalsweise gegenüber der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) offenzulegen.
Das folgende Ranking zeigt die zehn größten US-Aktienpositionen des Frankfurter Instituts im zweiten Quartal 2025 - sortiert nach ihrem prozentualen Anteil am Gesamtportfolio. Stichtag der Angaben ist der 30. Juni 2025.
Das folgende Ranking zeigt die zehn größten US-Aktienpositionen des Frankfurter Instituts im zweiten Quartal 2025 - sortiert nach ihrem prozentualen Anteil am Gesamtportfolio. Stichtag der Angaben ist der 30. Juni 2025.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Cineberg / Shutterstock.com,Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com,nitpicker / Shutterstock.com,D K Grove / Shutterstock.com
Nachrichten zu Amazonmehr Nachrichten
|
29.08.25
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones letztendlich leichter (finanzen.at)
|
29.08.25
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
29.08.25
|Schwacher Handel in New York: So performt der Dow Jones am Freitagmittag (finanzen.at)
|
28.08.25
|Pluszeichen in New York: Dow Jones zum Ende des Donnerstagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
28.08.25