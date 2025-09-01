Amazon Aktie

Amazon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

Portfolio im Blick 01.09.2025 03:18:11

Deutsche Bank setzt auf Tech - Diese Aktien dominierten im 2. Quartal 2025

Auch im zweiten Quartal 2025 hielt die Deutsche Bank Beteiligungen an mehreren US-Unternehmen. So präsentierte sich das Aktienportfolio des Frankfurter Finanzinstituts.

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 271,58 Milliarden US-Dollar ist die Deutsche Bank verpflichtet, ihre US-Investments quartalsweise gegenüber der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) offenzulegen.
Das folgende Ranking zeigt die zehn größten US-Aktienpositionen des Frankfurter Instituts im zweiten Quartal 2025 - sortiert nach ihrem prozentualen Anteil am Gesamtportfolio. Stichtag der Angaben ist der 30. Juni 2025.

Redaktion finanzen.at

