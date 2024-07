NASDAQ Composite Index-Titel Donegal Group A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Donegal Group A-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Donegal Group A-Aktie Investoren gebracht.

Am 17.07.2019 wurde das Donegal Group A-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 14,50 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 6,897 Donegal Group A-Aktien im Depot. Die gehaltenen Donegal Group A-Anteile wären am 16.07.2024 96,41 USD wert, da der Schlussstand 13,98 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 3,59 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Donegal Group A eine Börsenbewertung in Höhe von 453,27 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

