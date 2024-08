NASDAQ Composite Index-Titel East West Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in East West Bancorp von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in East West Bancorp-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 05.08.2023 wurden East West Bancorp-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 61,21 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 16,337 East West Bancorp-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 298,64 USD, da sich der Wert einer East West Bancorp-Aktie am 02.08.2024 auf 79,49 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 29,86 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von East West Bancorp bezifferte sich zuletzt auf 11,12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

