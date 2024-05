NASDAQ Composite Index-Titel East West Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in East West Bancorp von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in East West Bancorp-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades East West Bancorp-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das East West Bancorp-Papier 44,74 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die East West Bancorp-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 22,351 East West Bancorp-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.05.2024 1 725,53 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 77,20 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +72,55 Prozent.

Zuletzt verbuchte East West Bancorp einen Börsenwert von 10,77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at