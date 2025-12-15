Erie Indemnity Aktie
WKN: 919562 / ISIN: US29530P1021
|Erie Indemnity-Performance im Blick
|
15.12.2025 16:04:11
NASDAQ Composite Index-Titel Erie Indemnity-Aktie: So viel Verlust hätte ein Erie Indemnity-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Erie Indemnity-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 420,78 USD wert. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Erie Indemnity-Aktie investiert hat, hat nun 23,765 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.12.2025 gerechnet (287,33 USD), wäre das Investment nun 6 828,51 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 31,71 Prozent.
Am Markt war Erie Indemnity jüngst 13,42 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Erie Indemnity Co.mehr Nachrichten
|
16:04
|NASDAQ Composite Index-Titel Erie Indemnity-Aktie: So viel Verlust hätte ein Erie Indemnity-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
12.12.25
|Handel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
12.12.25
|NYSE-Handel So performt der S&P 500 aktuell (finanzen.at)
|
12.12.25
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite zum Start im Minus (finanzen.at)
|
12.12.25
|NYSE-Handel S&P 500 präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
08.12.25
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite verliert zum Handelsende (finanzen.at)
|
08.12.25
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 schwächelt schlussendlich (finanzen.at)
|
08.12.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Erie Indemnity-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Erie Indemnity-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)