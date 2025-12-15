Erie Indemnity Aktie

WKN: 919562 / ISIN: US29530P1021

Erie Indemnity-Performance im Blick 15.12.2025 16:04:11

NASDAQ Composite Index-Titel Erie Indemnity-Aktie: So viel Verlust hätte ein Erie Indemnity-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Erie Indemnity-Investment verlieren können.

Erie Indemnity-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 420,78 USD wert. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Erie Indemnity-Aktie investiert hat, hat nun 23,765 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.12.2025 gerechnet (287,33 USD), wäre das Investment nun 6 828,51 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 31,71 Prozent.

Am Markt war Erie Indemnity jüngst 13,42 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

