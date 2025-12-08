NASDAQ Composite Index-Titel Erie Indemnity-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Erie Indemnity-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Erie Indemnity-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurde das Erie Indemnity-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Erie Indemnity-Papier bei 98,86 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Erie Indemnity-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 10,115 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 296,46 USD gerechnet, wäre die Investition nun 2 998,79 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 199,88 Prozent.

Alle Erie Indemnity-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13,78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at