Handel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich mittags schwächer

Der NASDAQ Composite notiert im NASDAQ-Handel um 18:00 Uhr um 1,91 Prozent tiefer bei 23 144,23 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,445 Prozent tiefer bei 23 488,87 Punkten in den Handel, nach 23 593,86 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 23 554,89 Punkte, das Tagestief hingegen 23 094,51 Zähler.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verlor der NASDAQ Composite bereits um 2,09 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.11.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 23 406,46 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor drei Monaten, am 12.09.2025, bei 22 141,10 Punkten. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Jahr, am 12.12.2024, bei 19 902,84 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 20,04 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 24 019,99 Punkten. Bei 14 784,03 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Astro-Med (+ 8,46 Prozent auf 8,08 USD), Century Casinos (+ 5,97 Prozent auf 1,42 USD), Hooker Furniture (+ 5,88 Prozent auf 11,16 USD), Erie Indemnity (+ 2,96 Prozent auf 287,23 USD) und Volvo (B) (+ 2,79 Prozent auf 32,46 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Comtech Telecommunications (-16,30 Prozent auf 3,03 USD), AXT (-13,06 Prozent auf 14,24 USD), Modine Manufacturing (-11,75 Prozent auf 145,78 USD), CIENA (-10,05 Prozent auf 218,00 USD) und TTM Technologies (-9,25 Prozent auf 72,82 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 18 883 449 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,803 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Aktien auf

Im NASDAQ Composite präsentiert die Upbound Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 12,56 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at