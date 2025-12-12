Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite zum Start im Minus

Der NASDAQ Composite bewegt sich am Freitag nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Um 16:00 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Minus von 0,42 Prozent auf 23 493,59 Punkte an der NASDAQ Composite-Kurstafel. In den Freitagshandel ging der NASDAQ Composite 0,445 Prozent leichter bei 23 488,87 Punkten, nach 23 593,86 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 23 443,73 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 23 554,89 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn sank der NASDAQ Composite bereits um 0,612 Prozent. Vor einem Monat, am 12.11.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 23 406,46 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 12.09.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 22 141,10 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.12.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 19 902,84 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 21,85 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24 019,99 Punkten. Bei 14 784,03 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Geospace Technologies (+ 6,08 Prozent auf 16,15 USD), Century Casinos (+ 3,73 Prozent auf 1,39 USD), Cerus (+ 3,72) Prozent auf 2,23 USD), Erie Indemnity (+ 2,81 Prozent auf 286,81 USD) und Netflix (+ 2,71 Prozent auf 96,64 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Comtech Telecommunications (-14,09 Prozent auf 3,11 USD), Richardson Electronics (-6,99 Prozent auf 10,51 USD), CIENA (-4,95 Prozent auf 230,37 USD), AXT (-4,58 Prozent auf 15,63 USD) und Modine Manufacturing (-4,49 Prozent auf 157,77 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 5 453 207 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,803 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Mitglieder

Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie mit 4,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Cogent Communications-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,56 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at