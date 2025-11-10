EXACT Sciences Aktie
WKN: 590273 / ISIN: US30063P1057
10.11.2025 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Titel EXACT Sciences-Aktie: So viel Verlust hätte ein EXACT Sciences-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit EXACT Sciences-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 118,78 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,842 EXACT Sciences-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 66,18 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 55,72 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 44,28 Prozent verringert.
EXACT Sciences war somit zuletzt am Markt 12,53 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
