NASDAQ Composite Index-Wert EXACT Sciences-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in EXACT Sciences von vor einem Jahr bedeutet
Vor 1 Jahr wurden EXACT Sciences-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die EXACT Sciences-Aktie bei 69,11 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in EXACT Sciences-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14,470 EXACT Sciences-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 935,32 USD, da sich der Wert eines EXACT Sciences-Papiers am 24.10.2025 auf 64,64 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 6,47 Prozent verkleinert.
EXACT Sciences erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 12,26 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
