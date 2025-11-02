Ausblick: EXACT Sciences präsentiert Quartalsergebnisse

EXACT Sciences präsentiert am 03.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

14 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,049 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,210 USD je Aktie erzielt worden.

21 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 14,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 708,7 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 810,5 Millionen USD aus.

14 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,491 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -5,590 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 3,16 Milliarden USD, gegenüber 2,76 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at