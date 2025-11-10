NASDAQ Composite Index-Titel Fastenal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fastenal von vor 5 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Fastenal-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Fastenal-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 23,38 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 42,772 Fastenal-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 07.11.2025 auf 40,85 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 747,22 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 74,72 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Fastenal belief sich zuletzt auf 46,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at