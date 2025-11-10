Fastenal Aktie
WKN: 887891 / ISIN: US3119001044
|Lukrative Fastenal-Investition?
|
10.11.2025 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Titel Fastenal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fastenal von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Fastenal-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 23,38 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 42,772 Fastenal-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 07.11.2025 auf 40,85 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 747,22 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 74,72 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von Fastenal belief sich zuletzt auf 46,88 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!