Optimismus in New York: NASDAQ 100 verbucht letztendlich Zuschläge

Der NASDAQ 100 befand sich am Abend im Aufwind.

Zum Handelsschluss notierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 2,18 Prozent höher bei 24 750,25 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 1,67 Prozent auf 24 625,74 Punkte an der Kurstafel, nach 24 221,75 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 24 779,65 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 24 540,42 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, bei 24 092,19 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, bei 22 780,60 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 11.10.2024, den Wert von 20 271,97 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 18,00 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 25 195,28 Punkten. Bei 16 542,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Arm (+ 11,07 Prozent auf 171,94 USD), Broadcom (+ 9,88 Prozent auf 356,70 USD), ON Semiconductor (+ 9,55 Prozent auf 50,11 USD), Microchip Technology (+ 6,59 Prozent auf 64,39 USD) und Micron Technology (+ 6,15 Prozent auf 192,77 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Fastenal (-7,54 Prozent auf 42,33 USD), PayPal (-4,51 Prozent auf 59,51 EUR), Monster Beverage (-3,55 Prozent auf 67,15 USD), T-Mobile US (-1,63 Prozent auf 225,06 USD) und Zoom Communications (-1,38 Prozent auf 79,17 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 38 810 588 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,843 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Comcast-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die The Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,37 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

