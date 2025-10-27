Fastenal Aktie
WKN: 887891 / ISIN: US3119001044
|Fastenal-Anlage im Blick
|
27.10.2025 16:04:05
NASDAQ Composite Index-Papier Fastenal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fastenal-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Fastenal-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 37,93 USD. Bei einem Fastenal-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 263,678 Fastenal-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 303,89 USD, da sich der Wert eines Fastenal-Anteils am 24.10.2025 auf 42,87 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 13,04 Prozent angezogen.
Alle Fastenal-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 49,30 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
