Fifth Third Bancorp Aktie
WKN: 875029 / ISIN: US3167731005
|Profitable Fifth Third Bancorp-Anlage?
|
20.11.2025 16:04:23
NASDAQ Composite Index-Titel Fifth Third Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fifth Third Bancorp von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde das Fifth Third Bancorp-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Fifth Third Bancorp-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 35,63 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Fifth Third Bancorp-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2,807 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 19.11.2025 auf 41,48 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 116,42 USD wert. Damit wäre die Investition 16,42 Prozent mehr wert.
Insgesamt war Fifth Third Bancorp zuletzt 27,36 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
