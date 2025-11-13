NASDAQ Composite Index-Wert Fifth Third Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fifth Third Bancorp von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Fifth Third Bancorp-Aktien gewesen.

Vor 1 Jahr wurden Fifth Third Bancorp-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 47,20 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Fifth Third Bancorp-Aktie investiert, befänden sich nun 211,864 Fifth Third Bancorp-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Fifth Third Bancorp-Aktien wären am 12.11.2025 9 154,66 USD wert, da der Schlussstand 43,21 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 8,45 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Fifth Third Bancorp belief sich zuletzt auf 28,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at