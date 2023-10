NASDAQ Composite Index-Titel Gilead Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Gilead Sciences-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Gilead Sciences-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Gilead Sciences-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Gilead Sciences-Anteile 68,23 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Gilead Sciences-Papier investiert hätte, hätte er nun 14,656 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 19.10.2023 1 149,64 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 78,44 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +14,96 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Gilead Sciences bezifferte sich zuletzt auf 99,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at