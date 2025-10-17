Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels mit Gewinnen

Mit dem NASDAQ 100 ging es am fünften Tag der Woche aufwärts.

Am Freitag notierte der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich 0,65 Prozent fester bei 24 817,95 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,230 Prozent tiefer bei 24 600,55 Punkten in den Handel, nach 24 657,24 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 24 881,47 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 511,59 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 0,781 Prozent. Vor einem Monat, am 17.09.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 24 223,69 Punkten auf. Der NASDAQ 100 stand vor drei Monaten, am 17.07.2025, bei 23 081,05 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.10.2024, notierte der NASDAQ 100 bei 20 190,42 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 18,32 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 25 195,28 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 542,20 Zähler.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Gilead Sciences (+ 4,21 Prozent auf 122,81 USD), Fiserv (+ 3,09 Prozent auf 121,65 USD), Workday (+ 2,92 Prozent auf 234,25 USD), Axon Enterprise (+ 2,84 Prozent auf 670,68 USD) und Intuitive Surgical (+ 2,65 Prozent auf 446,13 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Arm (-3,26 Prozent auf 165,61 USD), Enphase Energy (-2,66 Prozent auf 36,56 USD), Constellation Energy (-2,53 Prozent auf 386,50 USD), NXP Semiconductors (-1,41 Prozent auf 214,35 USD) und Broadcom (-1,36 Prozent auf 349,33 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 39 600 608 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 3,731 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,85 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,37 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at