NASDAQ Composite Index-Titel Grupo Financiero Galicia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Grupo Financiero Galicia von vor 10 Jahren eingefahren

Grupo Financiero Galicia-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Grupo Financiero Galicia-Papiers betrug an diesem Tag 10,40 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die Grupo Financiero Galicia-Aktie investiert hat, hat nun 96,154 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 408,65 USD, da sich der Wert einer Grupo Financiero Galicia-Aktie am 20.11.2023 auf 14,65 USD belief. Mit einer Performance von +40,87 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at