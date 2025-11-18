Grupo Financiero Galicia Aktie
WKN: 940699 / ISIN: US3999091008
|Lohnendes Grupo Financiero Galicia-Investment?
|
18.11.2025 16:04:26
NASDAQ Composite Index-Papier Grupo Financiero Galicia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Grupo Financiero Galicia von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Grupo Financiero Galicia-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 27,23 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 36,724 Grupo Financiero Galicia-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 17.11.2025 1 889,83 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 51,46 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 88,98 Prozent zugenommen.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!