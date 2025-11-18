NASDAQ Composite Index-Papier Grupo Financiero Galicia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Grupo Financiero Galicia von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Grupo Financiero Galicia-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 27,23 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 36,724 Grupo Financiero Galicia-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 17.11.2025 1 889,83 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 51,46 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 88,98 Prozent zugenommen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at