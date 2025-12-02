NASDAQ Composite Index-Titel Hancock-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hancock-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Hancock-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Hancock-Papier statt. Diesen Tag beendete die Hancock-Aktie bei 29,45 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Hancock-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,396 Hancock-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 210,42 USD, da sich der Wert eines Hancock-Papiers am 01.12.2025 auf 61,97 USD belief. Das entspricht einem Plus von 110,42 Prozent.

Der Hancock-Wert an der Börse wurde auf 5,07 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at