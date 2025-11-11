NASDAQ Composite Index-Titel Hancock-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hancock von vor 10 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Hancock-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Hancock-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Hancock-Papier an diesem Tag bei 29,75 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 3,361 Hancock-Aktien. Die gehaltenen Hancock-Aktien wären am 10.11.2025 197,58 USD wert, da der Schlussstand 58,78 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 97,58 Prozent.

Alle Hancock-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at