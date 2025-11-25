NASDAQ Composite Index-Wert Hancock-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hancock von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Hancock-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 54,18 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Hancock-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 184,570 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 906,24 USD, da sich der Wert eines Hancock-Papiers am 24.11.2025 auf 59,09 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 9,06 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Hancock eine Börsenbewertung in Höhe von 4,98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at