NASDAQ Composite Index-Wert Hancock-Aktie: So viel Verlust hätte ein Hancock-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Hancock-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 1 Jahr wurde das Hancock-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Hancock-Aktie betrug an diesem Tag 57,47 USD. Bei einem Hancock-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 17,400 Hancock-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Hancock-Aktie auf 56,22 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 978,25 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 2,18 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von Hancock belief sich zuletzt auf 4,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at