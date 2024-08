NASDAQ Composite Index-Titel Hancock-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hancock-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Hancock-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Hancock-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Hancock-Aktie betrug an diesem Tag 32,74 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Hancock-Aktie investierten, hätten nun 3,054 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 154,46 USD, da sich der Wert eines Hancock-Anteils am 19.08.2024 auf 50,57 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +54,46 Prozent.

Hancock wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,31 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at