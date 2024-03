NASDAQ Composite Index-Titel Henry Schein-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Henry Schein von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Henry Schein-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das Henry Schein-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 67,19 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Henry Schein-Papier investiert hätte, befänden sich nun 148,832 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 75,34 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 212,98 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 12,13 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Henry Schein belief sich zuletzt auf 9,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at