NASDAQ Composite Index-Wert Henry Schein-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Henry Schein-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Henry Schein-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 67,74 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Henry Schein-Aktie investierten, hätten nun 14,762 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Papiere wären am 12.11.2025 1 075,29 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 72,84 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 7,53 Prozent.
Henry Schein markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8,63 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
