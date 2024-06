NASDAQ Composite Index-Titel Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Independent Bank von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Independent Bank-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde das Independent Bank-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Independent Bank-Anteile an diesem Tag 13,64 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Independent Bank-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 73,314 Independent Bank-Aktien. Die gehaltenen Independent Bank-Papiere wären am 25.06.2024 1 804,99 USD wert, da der Schlussstand 24,62 USD betrug. Mit einer Performance von +80,50 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Independent Bank zuletzt 512,18 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at